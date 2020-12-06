محمد هاني: " الموسم لم ينتهِ"

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 12:49 ص
بوابة الفجر
علي نبوي
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محمد هاني، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، أبدى سعادته بالتتويج بلقب بطولة كأس مصر وتحقيق الثلاثية هذا الموسم.

وأضاف: «سعيد بالتتويج بالبطولة الغائبة عن الفريق منذ فترة طويلة»، مؤكدًا أن الجيمع هدفه الأساسي الحصول على جميع البطولات التي يشارك بها الفريق منذ بداية الموسم.

وتحدث هاني أن الموسم مر بالعديد من الصعوبات، ولكن في النهاية دائمًا تكون السعادة للجميع.

واختتم لاعب الأهلي حديثه مؤكدًا أن الموسم لم ينتهِ، ونسعى لحصد باقي البطولات لتحقيق جميع البطولات هذا الموسم، والسيطرة محليًّا وإفريقيًّا.

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