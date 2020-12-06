ناصر ماهر: سعيد بالمشاركة.. ونسعى لحصد كل البطولات

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 12:47 ص
بوابة الفجر
محمد الصو
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أبدى ناصر ماهر، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، سعادته الشديدة بالتتويج ببطولة كأس مصر، بعد الفوز على طلائع الجيش، في المباراة النهائية التي أقيمت مساء السبت، على استاد برج العرب بالإسكندرية.

وقال إن سعادته تضاعفت بالمشاركة مع الفريق في المباراة.
وأشاد ناصر بالمجهود الكبير الذي بذله جميع اللاعبين، مؤكدًا أن طموحه كبير للغاية مع الأهلي هذا الموسم، ويتمنى المشاركة في الفوز بالبطولات المقبلة، خصوصًا لقب كأس السوبر الإفريقية.

ووعد ناصر ماهر جماهير الأهلي ببذل قصارى جهده خلال الفترة المقبلة، من أجل الاستمرار في حصد البطولات.

وتوج الأهلي بطلًا لكأس مصر على حساب طلائع الجيش، بعدما انتهت المباراة بالتعادل الإيجابي 1-1، ليلجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح التي حسمها الأهلي لصالحه بنتيجة 3-2، ليتوج باللقب للمرة الـ37 في تاريخه.

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