رئيس القابضة للطيران يكشف تفاصيل نقل لقاحات كورونا لمصر.. والموعد النهائي لجاهزية نقلها

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 09:24 ص
بوابة الفجر
داليا الحسين
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أكد الطيار محمد رشدي زكريا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران أن الشركة جاهزة لنقل الكميات التى ستتعاقد عليها مصر من اللقاح الخاص بفيروس "كورونا" عبر طائرات الشحن بالاضافة لطائرة من طراز 777 ستضاف لاسطول الشحن بحيث نضمن جاهزية الاستعداد لعملية النقل.

وكشف في مداخلة هاتفية عبر برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON"أن الأولوية لنقل الفاكسين ستكون لمصر وسوف سيتم إستقبال أية عروض لنقلها لدول أخرى.

وحول جاهزية الطائرات تقنيًا لنقل الفاكسين قال "لازالت طائرات شحن عادية لكن لم يتحدد بعد درجات الحرارة المطلوبة لنقل الفاكسين؛ حتى يتم إعداد الاسطول وتجهيزة لها، وفي الغالب سيكون هناك حاويات داخلها كبريت ذاتي للحفاظ على درجة الحرارة المطلوبة.

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