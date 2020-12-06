نقل 422 أسرة من عزبة الهجانة إلى مشروع "أهالينا 2"

قال المهندس إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، إنه تم إزالة التعارضات والمباني أسفل مسار خطوط الضغط العالي بمنطقة عزبة الهجانة، بمدينة نصر، نظراً لخطورتها على السكان وعلى الصحة العامة، حيث إنها تعتبر عشوائيات خطرة غير آمنة، وأيضا لتنفيذ مسار طريق محور يربط منطقة مدينة نصر بطريق السويس.



