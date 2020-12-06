نقل 422 أسرة من عزبة الهجانة إلى مشروع "أهالينا 2"

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 01:30 ص
أرشيفية
أرشيفية
إسماعيل منطاوي
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قال المهندس إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، إنه تم إزالة التعارضات والمباني أسفل مسار خطوط الضغط العالي بمنطقة عزبة الهجانة، بمدينة نصر، نظراً لخطورتها على السكان وعلى الصحة العامة، حيث إنها تعتبر عشوائيات خطرة غير آمنة، وأيضا لتنفيذ مسار طريق محور يربط منطقة مدينة نصر بطريق السويس.

وأضاف "صابر"، أنه سيتم تحويل خطوط الضغط العالي إلى خطوط أرضية، لافتا إلى أنه تم الانتهاء من نقل وتسكين 422 أسرة إلى مدينة "أهالينا2"، وإزالة 165 منزلًا أسفل حطوط الضغط العالي، والتي أقامتها المنطقة المركزية العسكرية.

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