شاهد.. تفاصيل استعداد مصر للطيران لنقل لقاح كورونا إلى مصر

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 02:42 ص
أرشيفية
أرشيفية
هدى عبدالرازق
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كشف الطيار رشدي زكريا، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، عن تفاصيل استعداد الشركة لنقل لقاح كورونا حال توافره، مؤكدا أنهم جاهزون لنقل اللقاح من أي مكان بالعالم.

وأشار "زكريا"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أن هناك 5 طائرات جاهزة لنقل اللقاح، كما أنه يمكن استخدام طائرات الركاب في المشاركة في عملية النقل، منوها بأنه سيتم إضافة طائرتين من طراز 777 كانت خارج التشغيل، حيث سيتم إعادة صلاحيتهما للتشغيل خلال أسبوعين.

ولفت رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، إلى أن الساحة المبردة بقرية البضائع جاهزة لاستقبال اللقاح لحين نقله للأماكن المحددة داخل مصر.

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