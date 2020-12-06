شاهد.. تعليق مدحت العدل على تسريب "فويس نوت" بينه وبين عمرو الجنايني

علق الكاتب والسيناريست، مدحت العدل، على تسريب "فويس نوت" بينه وبين رئيس اللجنة الخماسية لإدارة الاتحاد الكرة المصري عمرو الجنايني.





وقال "العدل" في لقائه مع الإعلامية إيمان الحصري ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع على فضائية "دي إم سي": "عمرو زملكاوي من جمهور الدرجة الثالثة وصديقي من فترة، وطبيعي كل فترة بتكلم معاه وأناقشه في أخطاء التحكيم".





وأضاف الكاتب والسيناريست: "عمرو نفسه معترض على منظومة التحكيم أو على الأقل مش قادر عليها، وأنا عند رأيي أن التحكيم في مباراتي الأهلي والاتحاد والزمالك وطلائع الجيش ارتكبوا أخطاء فادحة بدليل أنهم اتوقفوا دلوقتي، والنتيجة كانت أن من لعب النهائي طرفين كان من الممكن أنهم لا يلعبوا هذا اللقاء".





وتابع: "مش معقولة الفار بيشتغل لنادي واحد، ولو فيه لفظ متجاوز، فده طبيعي بين الأصدقاء أنا مش هكلمه وأنا لابس بدلة سموكي أو كسفير يعني، ولم يكن من المفترض أن يتم إذاعة هذه المكالمة، ومعرفش إزاي تم تسريبها ولا الجنايني نفسه يعرف، أنا مصر على كل اللي قلته لأن ده اللي شايفه وحاسه، ومثل ما يحدث هو اللي يخلق التعصب الذي يأتي بغياب العدالة".



