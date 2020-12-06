عاجل.. 'الإعلاميين' تمنع ظهور ريهام سعيد وأسامة كمال على أي وسيلة إعلامية

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 12:37 ص
بوابة الفجر
ميسون أبو الحسن
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أصدر نقيب الاعلاميين الدكتور طارق سعدة القرار رقم 21 لسنه 2020 بمنع ظهور أسامة كمال مقدم برنامج 90 دقيقه على قناه المحور، على أي وسيلة إعلامية، وعن مزاولة أي نشاط إعلاني، وذلك لحين تقنين أوضاعه مع نقابه الاعلاميين وفقا لنص المادتين (2-19) من قانون النقابة.

وقالت النقابة في بيان لها، إن قرار منع أسامة كمال من الظهور الإعلامي، جاء لاختراقة قانون النقابه وعدم تنفيذه القانون 93 لسنه 2016.

كما أصدر نقيب الإعلاميين، القرار رقم 22 لسنه 2020، والذي ينص على منع ظهور ريهام سعيد مقدمة برامج بقناه النهار، لحين انتهاء التحقيق معها بالنقابة، وذلك لمخالفتها ميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني.

جاء هذا القرار بعد أن اجتمع مجلس النقابة بتاريخ 5/12/2020، واطلع علي تقرير المرصد الإعلامي بخصوص الحلقة، التي قدمتها علي شاشة قناة النهار، والتي ارتكبت فيها مخالفات واضحه لميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني.

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نقابة الإعلاميين ريهام سعيد الفجر أسامة كمال

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