مش عارفين قيمة واسم الراحل.. عمرو محمود ياسين يعلق على تجاهل "القاهرة السينمائي" تكريم والده

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 01:44 ص
بوابة الفجر
أماني سلام
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علق السناريست عمرو محمود ياسين، على عدم تكريم والده الفنان محمود ياسين، في مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ42.

وكتب عمرو منشور عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلا: "ناس محترمة و محبة لتاريخ والدي رحمة الله عليه الفنان الراحل محمود ياسين.. بتسألني و تتسائل عمومًا كيف لا يكرم مهرجان القاهره السينمائي وهو المهرجان الأول والرسمي لمصر اسم الفنان محمود ياسين بهذه الدوره  قد رحل قبل انطلاق المهرجان بحوالي 40 يومًا!"

وأضاف: "أنا لا املك إجابة عن هذا الامر وإن كان قد سبق في دورات سابقة وفي عهد إدارات أخرى أن أهدت إدارة المهرجان دورتها لأسماء نجوم كبيرة رحلوا في نفس العام".

وتابع: "لكن ربما لا تعلم ادارة مهرجان "السينما" الحالية قيمة محمود ياسين "السينمائية " وأنه هو أحد روادها الذي قدم ما يقارب ال 170 فيلمًا".

وأكمل: "يفترض عندما يرحل عن دنيانا قبل انطلاق المهرجان ببضعة اسابيع ان نرى بالافتتاح شيء ما .. إشارة ما لرحيل  أحد أيقونات السينما المصرية والعربية".

وأختتم: "لكن البعض يبدو و كأنه لا يعلم او لا يعرف، "او غير مهتم او غير مدرك او اي حاجه،عموما اسم محمود ياسين محفور في ذاكرة و وجدان كل محب للسينما و لكن وجب التعقيب على هذا الامر بعد ان اثير من خلال محبيه و جمهوره رحم الله الوالد و اسكنه فسيح جناته آمين".


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