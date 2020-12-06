في عيد ميلادها.. تعرف على بدايات دخول شريهان عالم الفن

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 01:31 ص
بوابة الفجر
ريهام كمال
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تحتفل اليوم النجمة الكبيرة شريهان، الملقبة بالعديد من الألقاب ومنها كريستالة الفن بعيد ميلادها الـ56.

ولدت شريهان أحمد عبد الفتاح الشلقاني في الزمالك القاهرة في مصر في السادس من ديسمبر عام 1964، في عائلة متوسطة حيث كان والدها محامي ووالدتها عواطف محمود هاشم ربة منزل،

أحبت الغناء والرقص منذ طفولتها وتلقت دروس بالباليه، اكتشفها العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ من خلال شقيقها العازف الراحل عمر خورشيد، فظهرت في فيلم ربع دستة أشرار وفيلم قطة على النار عام 1978.

حصلت على ليسانس بالحقوق، إلا أن شغفها بالفن جعلها تلاحق حلمها، حيث تلقت دروس برقص الباليه في باريس، لها أختين هما جيها زوجة المعلق الرياضي فايز الزمر، وهويدا زوجة المخرج كريم ضياء الدين.

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