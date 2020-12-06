أمير رمسيس يكشف لـ"الفجر الفني" استعداده لفيلم كوميدي بعنوان "ما تخفيه سميرة العايقة

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 01:17 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
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قال المخرج أمير رمسيس، إنه يعكف حاليًا على التجهيز لفيلم كوميدي جديد يحمل اسم "ما تخفيه سميرة العايقة".

وأضاف أمير رمسيس في تصريح خاص لـ"الفجر الفني" أنه يتعاون خلال الفيلم مع السيناريست هيثم دبور، لافتًا إلى أنه لم يتم اختيار الأبطال حتى الآن.

وأشار إلى أنه سيتم الاستقرار على أبطال الفيلم بعد الانتهاء من فعاليات الدورة 42 من مهرجان القاهرة السينمائي.

في سياق آخر، يُعرض للمخرج أمير رمسيس حاليًا في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي 42 فيلم "حظر تجول"، وهو من تأليف وإخراج أمير رمسيس، بطولة إلهام شاهين، أمينة خليل، أحمد مجدي، عارفة عبدالرسول، محمود الليثي، بمشاركة الفنان الفلسطيني كامل الباشا، كما يشهد الفيلم ظهورًا خاصًا للمخرج خيري بشارة، والفنان أحمد حاتم، من إنتاج صفي الدين محمود، باهو بخش، وسالي والي، ومعتز عبدالوهاب، وشريف فتحي.


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