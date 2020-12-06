من السكة الحديد إلى طلائع الجيش.. تعرف على 13 ضحية للأهلي في كأس مصر





حسم التعادل الإيجابي نتيجة الوقتين الأصلي والإضافي لمباراة نهائي كأس مصر بين الأهلي وطلائع الجيش، سجل للأحمر محمود كهربا بالدقيقة 65، وتعادل ناصر منسي للجيش بالدقيقة 92، واتجهت المباراة للأشواط الإضافية، ثم ركلات الترجيح والتي حسمها المارد الأحمر بنتيجة 3-2.





وضم الأهلي، نظيره طلائع الجيش لقائمة ضحاياه في بطولة كأس مصر، وأصبح الفريق رقم 13 الذي يتفوق عليه المارد الأحمر في نهائي البطولة المحلية وينتزع منه اللقب والذي حصده 37 مرة طوال تاريخه.





وجاءت قائمة ضحايا الأهلي في نهائي كأس مصر كالتالي:





- الزمالك : أكثر الأندية التي تفوق عليها الأهلي في نهائي كأس مصر حيث حقق اللقب على حسابه 9 مرات سابقة، بينما تقاسم الفريقين اللقب مرتين خلال تاريخهما.





- المصري: ثاني أكثر الأندية التي خسرت كأس مصر أمام الأهلي وذلك في 6 مواسم سابقة.





- السكة الحديد: حقق الأهلي لقب كأس مصر على حساب فريق السكة 4 مرات سابقة.





- الترسانة: حقق الأهلي لقب بطولة كأس مصر على حساب الشواكيش 3 مرات.





- غزل المحلة: تفوق الأهلي على "الفلاحين" في موسمين بنهائي كأس مصر وانتزع منه لقب البطولة.





- الإسماعيلي: توج الأهلي بكأس مصر مرتين على حساب فريق الدراويش.





- الاتحاد السكندري: انتزع الأهلي لقب الكأس من "زعيم الثغر" مرتين.





- بينما حقق الأهلي لقب كأس مصر مرة وحيدة على حساب 6 أندية: ( الترام - المقاولون - القناة - المنصورة - أسوان - طلائع الجيش )

حقق فريق الأهلي لقب بطولة كأس مصر للمرة الـ37 في تاريخه، بعدما تغلب على فريق طلائع الجيش بنتيجة 3 - 2 في المباراة التي جرت بين الفريقين مساء السبت، في نهائي البطولة المحلية.