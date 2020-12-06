برشلونة يسقط بشكل مفاجئ أمام قادش في الدوري الإسباني









حقق قادش فوزا مثيرا على برشلونة بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الثانية عشر بدوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم «الليغا».





لم ينتظر أصحاب الضيافة كثيرا من أجل زيارة شباك الفريق الكتالوني بعد 8 دقائق من صافرة البداية بتوقيع ألفارو غوميز.





انتظر البرسا حتى الدقيقة 58 من أجل تعديل الكفة بمساعدة النيران الصديقة بهدف بيدرو ألكالا بالخطأ في مرماه.





ولكن رد الفريق الأندلسي لم يتأخر كثيراً، حيث نجح المهاجم المخضرم ألفارو نيغريدو في تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 63.





وبهذه النتيجة تتواصل معاناة البلاوغرانا في الليغا هذا الموسم بخسارة رابعة، الثانية خلال آخر 5 مواجهات

وتجمد رصيد الفريق عند 14 نقطة، جمعها من 4 انتصارات وتعادلين و4 هزائم، يحتل بها المركز السابع مؤقتاً، مع مباراتين مؤجلتين له أمام إلتشي وأثلتيك بلباو.





أما قادش فحقق أكثر من فائدة بهذا الفوز، حيث أنه استعاد به توازنه بعد 3 جولات شهدت خسارتين وتعادل.



