الأهلي راحة من التدريبات لمدة 48 ساعة عقب التتويج بكأس مصر

قرر الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، منح لاعبيه راحة من التدريبات لمدة 48 ساعة عقب الفوز على طلائع الجيش والتتويج بلقب كأس مصر.





وتوج الأهلي بطلا لكأس مصر للمرة السابعة والثلاثين في تاريخه عقب الفوز على طلائع الجيش بركلات الترجيح في المباراة النهائية التي أقيمت على ستاد برج العرب بالإسكندرية.





وفضل موسيماني منح لاعبيه راحة من التدريبات لمدة 48 ساعة كفرصة لالتقاط الأنفاس بعد خوض الفريق لـ3 مباريات هامة في فترة زمنية قصيرة.



