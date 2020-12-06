الأهلي راحة من التدريبات لمدة 48 ساعة عقب التتويج بكأس مصر

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 12:14 ص
بوابة الفجر
علي نبوي
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قرر الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، منح لاعبيه راحة من التدريبات لمدة 48 ساعة عقب الفوز على طلائع الجيش والتتويج بلقب كأس مصر.

وتوج الأهلي بطلا لكأس مصر للمرة السابعة والثلاثين في تاريخه عقب الفوز على طلائع الجيش بركلات الترجيح في المباراة النهائية التي أقيمت على ستاد برج العرب بالإسكندرية.

وفضل موسيماني منح لاعبيه راحة من التدريبات لمدة 48 ساعة كفرصة لالتقاط الأنفاس بعد خوض الفريق لـ3 مباريات هامة في فترة زمنية قصيرة.

ومن المقرر أن يستأنف الأهلي تدريبات يوم الثلاثاء المقبل على ملعب مختار التتش بمقر الجزيرة استعدادًا لافتتاح مشواره في بطولة الدوري الممتاز للموسم 2020-2021 بمواجهة مصر المقاصة.

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