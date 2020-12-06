اتحاد الكرة يهنئ الأهلي لفوزه بكأس مصر

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 12:12 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
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يتقدم الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني بخالص التهنئة إلى النادي الأهلي وفريقه الكروي بمناسبة فوزه ببطولة كأس مصر لموسم 19-2020.

كما يتقدم بخالص التقدير لنادي طلائع الجيش وفريقه الكروي على آدائه الرائع في المباراة النهائية للبطولة.

ويتقدم الاتحاد المصري بهذه المناسبة إلى جميع الأندية المصرية وجماهير الكرة المصرية بالتهنئة على نجاح موسم شاق وانجاز مسابقاته المحلية بنجاح رغم الحالة الاستثنائية التي عاشها العالم خلاله، وهو الأمر الذي يستوجب تقديم الشكر إلى جميع الجهات المعنية التي كانت حريصة على استكمال الموسم والحفاظ على مقدرات الكرة المصرية.

ويأمل الاتحاد المصري لكل أعضاء المنظومة الكروية في تحقيق مزيد من النجاحات خلال الموسم الجديد الذي سينطلق خلال أيام قليلة.

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