أمير المصري لـ"الفجر الفني": أتمنى تجسيد شخصية أحمد رمزي لهذا السبب

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 12:57 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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أعرب الفنان أمير المصري، عن حبه الشديد للفنان الراحل أحمد رمزى، متمنيًا أن يجسد شخصيته فى إحدى الأعمال الدرامية.

وقال فى تصريح خاص لـ"الفجر الفني" إنه يتمنى أن يجسد شخصية الفنان الراحل أحمد رمزى، لأنه جذب انتباه عندما كان يراه يمثل مع الفنان الراحل عمر الشريف.

وأشار إلى أن الكثير من الناس قالوا عنه أنه يشبه الراحل أحمد رمزي، مؤكدًا أنه شرف كبير له أنه يقوم بتجسيد شخصيته.

أمير المصري ممثل مصري بريطاني، حصل على العديد من الجوائز وتعاون مع أكبر نجوم السينما العالمية مثل توم هيدلستون، هيو لوري، أوليفيا كولمان ووودي هارلسون.

وُلد المصري في القاهرة ونشأ في لندن، قدّم في مصر فيملين حققا نجاحًا وهما رمضان مبروك أبوالعلمين حمودة والثلاثة يشتغلونها.

أكمل دراسته في لندن ليتخرّج من أكاديمية LAMDA، ويبدأ مشواره الفني بأعمال مثل Rosewater (2014)، وبعدها حصل فرصة البطولة في عدة أعمال لثبت نفسه أمام الجمهور والنقاد كموهبة بريطانية ناشئة.


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