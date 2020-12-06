أسامة الأزهري ناعيا الدكتور طه حبيشي: خبر رحيله اعتصر القلب

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 12:56 ص
أسامة الأزهري
أسامة الأزهري
محمود الجلاد
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نعى الدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية أحد علماء الأزهر الشريف، العلامة الجليل، الأستاذ الدكتور طه الدسوقي حبيشي، عضو مجمع البحوث الإسلامية، وعضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، ورئيس قسم العقيدة والفلسفة بكلية أصول الدين، والذي انتقل اليوم إلى رحمة الله تعالى.

وقال الأزهري في بيان له: العالم الجليل قضى عمره في خدمة العلم، فتخرجت على يده أجيال، وترك من تأليفه عشرات الكتب والمؤلفات، مع دروسه الحافلة المعمورة في رحاب الجامع الأزهر الشريف، وفي أروقة علمية متعددة.

وأضاف: قد جمعتني بالراحل الكريم مودة عميقة، ودروس ومحاضرات كثيرة تحدثنا فيها سويا، وأصر قبل سنوات طوال على دعوتي إلى منزله العامر في دمياط لحضور عقد زفاف ابنه الكريم، وأكرمنا في رحابه، وأهداني مؤلفاته كاملة، وقبل نحو شهر اتصل طالبا كتاب (جمهرة أعلام الأزهر الشريف) فتشرفت بالمسارعة بإرساله إلى فضيلته، مما يفيد أنه ظل إلى آخر لحظات عمره قارئا ومتفقدا للجديد في ميدان العلم، ثم فجعنا اليوم نبأ فقده، فاعتصر القلب خبر رحيله".

واختتم الدكتور أسامة الأزهري بيانه: اللهم إنه قد نزل بساحة كرمك وجودك، مفتقرا إلى رحمتك، مقدما بين يديه علما نافعا كثيرا، وتلامذة بررة يدعون له، اللهم ارفع في الجنة درجته، وأسكنه مع السابقين اعلى فراديس الجنان، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

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