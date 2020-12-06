نجم الأهلي السابق يتعجب من دعوة الزمالك لحضور احتفالية الدوري ونادي القرن

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 12:04 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
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أبدي أحمد بلال نجم الاهلي السابق اندهاشه من توجيه الدعوة للزمالك من أجل حضور الاحتفالية التي ينوي اقامتها الفترة المقبةل للاحتفال بفوزه بالبطولات وكذلك مرور 20 عام علي فوزه بلقب نادي القرن . 

وقال بلال مع الاعلامي عمر ربيع ياسين علي قناة النهار: "كيف أوجه الدعوة لنادي منافس للاحتفال معي بالبطولات، هذا لا يحدث في أي دولة في العالم". 

وتابع: "بأي منطق يتم دعوة نادي للاحتفال ببطولة شارك بها وقام بخسارتها".

ويذكر أن النادى الأهلى حقق الثلاثية هذا الموسم بالتتويج ببطولة الدوري المصري الممتاز ودوري أبطال إفريقيا وكأس مصر.

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