آخر تطورات إصابة نجم الزمالك

السبت 05/ديسمبر/2020 - 11:56 م
بوابة الفجر
محمد ذكي
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كشف مصدر مقرب من  محمد أشرف الشهير بـ"روقا" لاعب وسط الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك  نتيجة الأشعة التي خضع لها اللاعب اليوم بعد تعرضه للإصابة خلال مباراة الفريق أمام طللائع الجيش بدور نصف النهائي من بطولة كأس مصر.
وأكد المصدر أن الأشعة التي خضع لها روقا أثبتت سلامته، وعدم وجود أي إصابة بالرباط الصليبي، وأن اللاعب يعاني من جزع فى أربطة  الركبة وسيخضع لبرنامج تأهيلي خاص تحت اشراف دكنور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي بالنادي.
ويسعى الجهاز الطبي للزمالك في تجهيز محمد أشرف روقا في أسرع وقت ممكن  للمشاركة في التدريبات الجماعية استعداداً لمبارايات بطولة الدوري العام.
وأوضح طبيب الزمالك أن جميع الأنباء بشأن إصابة روقة بقطع جزئي أو كلي في الرباط الصليبي غير صحيحة بالمرة، الأشعة الجديدة سوف تكشف الإصابة وموعد عودته للتدريبات".

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