الفائز بجائزة المعلم العالمي 2020: وزير التربية والتعليم عبقري وغير تقليدي

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 07:21 ص
الدكتور طارق شوقي - وزير التربية والتعليم
الدكتور طارق شوقي - وزير التربية والتعليم
شيماء حسن
Advertisements
كشف محمود محسن، عن تفاصيل حصوله على جائزة المعلم العالمي لعام 2020، مشيدًا بالدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم.

وقال "محسن" في لقائه عبر تطبيق "سكايب" مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي" إن وزير التربية والتعليم عبقري بمعنى الكلمة وهو وزير غير تقليدي.

وأشار إلى أنه قام بتدريب أكثر من 7 آلاف من دول المغرب وليبيا وفلسطين وتونس، موضحًا أنه كان صاحب فكرة استخدام "التابلت" في التعليم منذ عام 2013.

في سياق منفصل، كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، عن وضع 250 مليون جنيه في الصندوق الذى سيتم تدشينه للمعلمين، مشيرا إلى أن المعلم لا يمكن أن يتم إيفاء حقه على الدور الذى يقوم به، وأن مشروع زيادة حافز المعلمين مجرد بداية لحوافز ومكافآت لهم لتحسين أوضاعهم المادية.

وقال "شوقي"، خلال مداخلة مع الإعلامي تامر أمين ببرنامج "آخر النهار"، المذاع على قناة النهار إن مشروع القانون سيتم طرحه في مجلس النواب المقبل وسيتم تنفيذه بعد إقراره في يناير المقبل.

وأضاف وزير التربية والتعليم، أن الوزارة تقوم بمهود كبير لتدشين القنوات ومجموعات التقوية، وتنفق مبالغ كبيرة على القنوات التعليمية والمنصات الإلكترونية لتحسين جودة التعليم في مصر".

وتابع وزير التعليم: "العام الدراسي المقبل سيكون مختلفا وأفضل لنظام التعليم في مصر، منوها بأن كل دول العالم تقوم بعمل تقليص للنفقات خاصة بالتزامن مع جائحة كورونا، وفى ظل ذلك، مصر تنفق المليارات من أجل تحسين وضع المعلمين في مصر".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

جائزة المعلم بوابة الفجر الفجر 2020

أخبار تهمك

عاجل.. الزمالك يحصل على توقيع نجم الأهلي

منذ حوالي 22 ساعة

القبض على "سيد السويركي" مالك محلات "التوحيد والنور"

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. وقف برنامج "صبايا الخير" وريهام سعيد من جديد تعرف علي التفاصيل!

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. خطوة واحدة تفصل الزمالك عن صفقة الموسم

منذ حوالي 16 ساعة

الخطيب يُفاجيء لاعبي الأهلي بعد التتويج بكأس مصر

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - أول تعليق من تركي آل الشيخ بعد تتويج الأهلي بكأس مصر

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. "الصحة': تسجيل 431 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و18 حالة وفاة

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل .. قرارات جديدة من الكنيسة بعد زيادة إصابات فيروس كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

موسيماني يرحب بضم هذا اللاعب

منذ ساعتين و 55 دقيقة

"الأعلى للإعلام" يقرر إيقاف أسامة كمال أسبوعين وغرامة للمحور 100 ألف جنيه

منذ حوالي 17 ساعة

القصة الكاملة في مفاوضات الزمالك مع نجم الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

الزمالك يطلب ضم 3 لاعبين من بيراميدز.. طالع الأسماء

منذ حوالي 13 ساعة

الأهلي يكشف حجم إصابة طاهر محمد طاهر

منذ حوالي 7 ساعات

تعرف علي التهم المنسوبة لرجب السويركي صاحب محلات التوحيد والنور

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. السودان يحذر من عدم الوصول لاتفاق في أزمة سد النهضة

منذ ساعتين و 19 دقيقة

الثلاثية تحققت.. الأهلي يتوج بطلا لكأس مصر للمرة 37 في تاريخه بالفوز على طلائع الجيش بركلات الترجيح

منذ حوالي 9 ساعات

موضوعات متعلقة

وزير التعليم يوقع بروتوكولا مع "فيزا" لتحفيز ومكافأة المعلمين

وزير التعليم يرد على هاشتاج الرواتب: نقاتل لتحسين أحوال المعلمين المعيشية

عاجل.. قرارات جديدة من وزير التعليم لتحسين أوضاع معلمي مصر

وزير التعليم للمعترضين على مجاميع التقوية بالمدارس: "ده دلع مرء" (فيديو)

شاهد.. وزير التعليم يوجه رسالة مهمة للمعلمين

موعد تحسين أجور المعلمين.. أبرز تصرحات وزير التربية والتعليم

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:23 م

القبض على "سيد السويركي" مالك محلات "التوحيد والنور"

عاجل.. السودان يحذر من عدم الوصول لاتفاق في أزمة سد النهضة

05:34 ص

عاجل .. قرارات جديدة من الكنيسة بعد زيادة إصابات فيروس كورونا

12:34 ص

موسيماني يرحب بضم هذا اللاعب

04:59 ص

عاجل.. خطوة واحدة تفصل الزمالك عن صفقة الموسم

03:32 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (7) | من حاول اغتيال عبد الناصر؟

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: هى دى مصر يا فنان!

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: حكايات أوباما مع رؤساء وقادة العالم