الفائز بجائزة المعلم العالمي 2020: وزير التربية والتعليم عبقري وغير تقليدي

كشف محمود محسن، عن تفاصيل حصوله على جائزة المعلم العالمي لعام 2020، مشيدًا بالدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم.





وقال "محسن" في لقائه عبر تطبيق "سكايب" مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي" إن وزير التربية والتعليم عبقري بمعنى الكلمة وهو وزير غير تقليدي.





وأشار إلى أنه قام بتدريب أكثر من 7 آلاف من دول المغرب وليبيا وفلسطين وتونس، موضحًا أنه كان صاحب فكرة استخدام "التابلت" في التعليم منذ عام 2013.





في سياق منفصل، كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، عن وضع 250 مليون جنيه في الصندوق الذى سيتم تدشينه للمعلمين، مشيرا إلى أن المعلم لا يمكن أن يتم إيفاء حقه على الدور الذى يقوم به، وأن مشروع زيادة حافز المعلمين مجرد بداية لحوافز ومكافآت لهم لتحسين أوضاعهم المادية.





وقال "شوقي"، خلال مداخلة مع الإعلامي تامر أمين ببرنامج "آخر النهار"، المذاع على قناة النهار إن مشروع القانون سيتم طرحه في مجلس النواب المقبل وسيتم تنفيذه بعد إقراره في يناير المقبل.





وأضاف وزير التربية والتعليم، أن الوزارة تقوم بمهود كبير لتدشين القنوات ومجموعات التقوية، وتنفق مبالغ كبيرة على القنوات التعليمية والمنصات الإلكترونية لتحسين جودة التعليم في مصر".



