"البحوث الفلكية" عن زلزال اليوم: "محدش يقلق مصر ربنا حافظها" (فيديو)

طمأن الدكتور أحمد بدوي، رئيس قسم الزلازل بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، المصريين بعد تعرض مصر عصر اليوم لزلزال بقوة 5.4 ريختر، مشيرا إلى أن التوابع تكون أقل شدة، ولا يشعر أحد بها.





وأشار "بدوي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أن الموقع الجغرافي لمصر بعيد عن الأحزمة الزلزالية، معقبا: "محدش يقلق، ومصر ربنا حافظها"، لافتا إلى أنهم يسجلون نحو 150 هزة أرضية سنويا بمنطقة البحر المتوسط.



