حادث مروري بمدخل المصانع في حلوان (صور)

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 12:04 ص
جانب من الحادث
جانب من الحادث
داليا عادل
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وقع حادث سير بمدخل المصانع بمدينة حلوان بين سيارة نقل ثقيل (تريلا) وسيارة نقل، دون وقوع إصابات.

وتلقت غرفة عمليات مرور القاهرة، إخطارا من شرطة النجدة بالقاهرة يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين بطريق حلوان بالقرب من مدخل المصانع، وعلى الفور انتقل رجال مرور القاهرة لمكان الواقعة، وتم الدفع بالأوناش لرفع آثار الحادث.

وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم بين سيارتين "تريلا" ونقل، دون وقوع خسائر بشرية، وقام رجال مرور القاهرة برفع آثار الحادث.

وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مره اخرى.
حادث مروري بمدخل المصانع في حلوان (صور)
حادث مروري بمدخل المصانع في حلوان (صور)
حادث مروري بمدخل المصانع في حلوان (صور)
حادث مروري بمدخل المصانع في حلوان (صور)
حادث مروري بمدخل المصانع في حلوان (صور)
حادث مروري بمدخل المصانع في حلوان (صور)
حادث مروري بمدخل المصانع في حلوان (صور)
حادث مروري بمدخل المصانع في حلوان (صور)

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