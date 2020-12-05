أول تعليق من الشناوي بعد الفوز بكأس مصر

السبت 05/ديسمبر/2020 - 11:54 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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أكد محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على أهمية تتويج فريقه بلقب كأس مصر للمرة السابعة والثلاثين في تاريخ النادي.

وأضاف عقب نهاية المباراة :"الحمد لله على البطولة والمكسب واللاعبون كانوا رجالا".

وتابع :"كنا نعرف أن المباراة كانت صعبة لأننا واجهنا منافسا قويا أقصى أندية كبيرة مثل الزمالك".

وتابع :"وضعنا جميع السنياريوهات والحمد لله على المكسب نفكر في البطولة المقبلة أمامنا بطولة هامة مقبلة ثم نركز على بطولة الدوري الممتاز للموسم الجديد".

وواصل :"تحدثت مع اللاعبين بين الشوطين بضرورة التركيز في المباراة وأننا أمام حلم بالتتويج باللقب والفوز بالبطولة والحمد لله كنا رجالا ونجحنا في تحقيق اللقب واللاعبون استوعبوا تعليمات المدرب موسيماني".
أقول لجمهور النادي الأهلي مبروك على البطولة الثالثة وأنتم رقم 1 بالنسبة لنا وإن شاء الله نفكر في كأس السوبر الإفريقي المقبل ثم بعد ذلك بطولة الدوري".

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