أول تعليق من موسيماني بعد التتويج بكأس مصر

السبت 05/ديسمبر/2020 - 11:51 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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علق الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على تتويج فريقه بلقب كأس مصر عقب الفوز على طلائع الجيش بركلات الترجيح.

وقال موسيماني عقب المباراة :"هناك أشخاص هامة جدا لا بد أن أشكرها وفي مقدمتهم محمود الخطيب ومجلس إدارة الأهلي واللاعبون وكل من هو في النادي وساهم في هذه الإنجازات وأشكر جماهير النادي الأحمر".
وتابع :"عندما كنت مع صن دوانز خرجت من بطولة إفريقيا ولكن عدت وفزت للبطولة مع النادي الأهلي، وفي مكان أستحق فيه الحظ والتوفيق".
وواصل :"أعد جماهير النادي الأهلي بأننا أمامنا بطولتين مقبلتين فمن الممكن أن نفوز بالأربعة بعد الفوز بالثلاثية ولكن هذا ليس ضمان".
وأشار :"واجهنا فريقا صعبا وأرضية الملعب لم تساعدنا على الأداء والحمد لله على الفوز بالبطولة وهذا هو الأهم".
واختتم :"هؤلاء اللاعبون يكتبون تاريخا لأنفسهم مثل جيل أبو تريكة السابق، وأتمنى التوفيق للنادي الأهلي في المرحلة المقبلة".

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