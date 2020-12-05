أول تعليق من موسيماني بعد التتويج بكأس مصر

علق الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على تتويج فريقه بلقب كأس مصر عقب الفوز على طلائع الجيش بركلات الترجيح.





وقال موسيماني عقب المباراة :"هناك أشخاص هامة جدا لا بد أن أشكرها وفي مقدمتهم محمود الخطيب ومجلس إدارة الأهلي واللاعبون وكل من هو في النادي وساهم في هذه الإنجازات وأشكر جماهير النادي الأحمر".

وتابع :"عندما كنت مع صن دوانز خرجت من بطولة إفريقيا ولكن عدت وفزت للبطولة مع النادي الأهلي، وفي مكان أستحق فيه الحظ والتوفيق".

وواصل :"أعد جماهير النادي الأهلي بأننا أمامنا بطولتين مقبلتين فمن الممكن أن نفوز بالأربعة بعد الفوز بالثلاثية ولكن هذا ليس ضمان".

وأشار :"واجهنا فريقا صعبا وأرضية الملعب لم تساعدنا على الأداء والحمد لله على الفوز بالبطولة وهذا هو الأهم".