شاهد.. طبيب يعرض 30 ألف جنيه مكافأة لمن يساعده في التوصل لقاتل كلبه

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 06:53 ص
شيماء حسن
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كشف عاطف السمان، طبيب أسنان، تفاصيل عرضه مكافأة 30 ألف جنيه لمن يساعده في التوصل لقاتل كلبه.

وقال "السمان" في اتصال هاتفي مع الإعلامية إيمان الحصري ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي": " فيه علاقة بيني وبين الكلب مش مفهومة لناس كتير، ومش عايز أقول أن كلبي أذكى من ناس كتير".

وأضاف "نشأت العلاقة بينا منذ أربع سنوات وأصبح بيفهمني، وأصبح فيه علاقة ما بينا، وكان دايما حامي المستشفى الذي قمت بإنشائها على طريق القاهرة- أسوان الزراعي، وما حدث للكلب هو رسالة ليا".

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