صحافة جنوب إفريقيا تتغنى بموسيماني بعد إنجازاته مع الأهلي

أبرزت صحيفة «سوكر لادوما»، الجنوب إفريقية، فوز النادي الأهلي ببطولة كأس مصر، تحت قيادة المدير الفني بيتسو موسيماني، بعد الفوز بركلات الترجيح على طلائع الجيش، في المباراة التي أقيمت مساء السبت على استاد برج العرب بالإسكندرية.





وقالت الصحيفة إن موسيماني حقق إنجازًا جديدًا مع النادي الأهلي، بعدما تولى تدريب الفريق، في نهاية شهر سبتمبر الماضي، ليقود العملاق القاهري إلى حصد لقبي دوري أبطال إفريقيا وكأس مصر.





وأشادت الصحيفة بـ«موسيماني» بعدما حقق ثلاثية مع صن داونز، ثم توج ببطولتين مهمتين مع النادي الأهلي في الموسم نفسه، كما تولى قيادة الفريق في المباريات الأخيرة من بطولة الدوري المصري.





كما أشادت صحيفة «كيك أوف» بما حققه موسيماني مع الأهلي، وأنه قاد الفريق لتحقيق ثلاثية تاريخية.



