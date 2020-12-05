كهربا يكتب التاريخ ويصبح ثاني لاعب يتوج بكأس مصر مع 3 أندية مختلفة

السبت 05/ديسمبر/2020 - 11:30 م
تتويج الأهلي بكأس مصر
تتويج الأهلي بكأس مصر
علاء خليف
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دخل محمود كهربا تاريخ بطولة كأس مصر من أوسع أبوابه بعدما حقق لقب البطولة للمرة الخامسة في مشواره الكروي مع النادي الأهلي اليوم السبت على حساب فريق طلائع الجيش.

وتوج الأهلي بلقب بطولة كأس مصر بعدما تغلب على طلائع الجيش بنتيجة 3-2 بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1، حيث سجل كهربا للأهلي، بينما تعادل ناصر منسي للجيش.

وبات كهربا ثاني لاعب يتوج بكأس مصر مع 3 أندية مختلفة (انبي 2011، الزمالك 2015، 2016، 2019، الأهلي 2020).

وكان اللاعب الأول الذي حقق ذلك الإنجاز التاريخي هو إسلام الشاطر وفاز باللقب مع أندية (الاسماعيلي 2000، الأهلي 2006، 2007، حرس الحدود 2009 ، 2010).

الجدير بالذكر أن النادي الأهلي رفع رصيد ألقابه ببطولة كأس مصر إلى 37 لقبا ليعزز صدارته لقائمة الأندية الأكثر تتويجا باللقب المحلي متفوقا بـ10 ألقاب عن غريمه الزمالك والذي حصد لقب البطولة 27 مرة.

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