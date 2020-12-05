الصخرة عن الأهلي: "خلقنا لنكون أبطال"

علق وائل جمعة مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السابق، على تتويج المارد الأحمر بلقب كأس مصر، للمرة السابعة والثلاثين في تاريخه.





وكتب وائل جمعة عبر صفحته بموقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك"، عقب نهاية المباراة: "خلقنا لنكون أبطال، مبروك للأهلي كأس مصر".





واستطاع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تحقيق بطولة كأس مصر للمرة السابعة والثلاثين في تاريخه، بعد الفوز على طلائع الجيش بركلات الجزاء الترجيحية، في نهائي المسابقة.



