"لا تعليق".. أول رد من رانيا محمود ياسين على تصريحات رئيس "القاهرة السينمائي" بشأن عدم تكريم والدها

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 12:44 ص
بوابة الفجر
أماني سلام
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أعربت الفنانة رانيا محمود ياسين، عن أستيائها من تصريحات المنتج محمد حفظي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ42 عن عدم تكريم والدها الراحل محمود ياسين.

وكتبت عبر حسابها الشخص بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"إنستجرام": "الحقيقة مش عارفة أقول إيه على الرد ده غير (لا تعليق)".

يذكر أن حفظي قال خلال تصريحات صحفية إنه لم يقصد تجاهله، مشيرًا إلى أن المهرجان قرر عدم إقامة تكريم لأي فنان راحل مثل ما يحدث في مهرجان الجونة السينمائي، بحيث لا يكررون ما يحدث بالجونة.

وأضاف حفظي، «المهرجان لم ينته حتى الآن.. وعدم تكريم محمود ياسين في الافتتاح لا يعني عدم تكريمه في المهرجان»، مؤكدا أن المهرجان ليس الافتتاح فقط.

وتابع "أنا لا أملك إجابة عن هذا الأمر.. وإن كان قد سبق في دورات سابقة، وفي عهد إدارات أخرى أن أهدت إدارة المهرجان دورتها لأسماء نجوم كبيرة رحلوا في نفس العام».

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