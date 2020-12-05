خبير: الألعاب الإلكترونية تهدف إلى الاستيلاء على البيانات الشخصية لأصحاب الحسابات (فيديو)

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علق شريف اسكندر، الخبير التكنولوجي، على أحد الألعاب الالكترونية التي انتشرت موخرًا على مواقع التواصل الاجتماعي "اعرف وكالات الأنباء العالمية بتقول عنك إيه".



وقال "اسكندر" في لقائه عبر سكايب مع الإعلامية إيمان الحصري ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي": "هذه اللعبة وغيرها الهدف الأساسي منها هو الاستيلاء على بيانات حسابات الشخص والتعرف على عدد المتابعين له لمعرفة ما إذا كانوا يستطيعوا استغلال حسابه من عدمه من أجل الترويج".



وأضاف "هذه الألعاب بتأخذ صور الأشخاص في الحسابات المختلفة على مواقع التواصل وتسمح له بالتعرف على وجوهم وبذلك تصبح عندها القدرة على مساعدة الكمبيوتر على التعرف على جنسية الشخص سواء مصري أو لبناني وتقدر تجمع الكثير من المعلومات عنه".



وقال المهندس وليد حجاج خبير أمن المعلومات إن لعبة بابجي من الوارد أن يكون لها عامل في وفاة طفل بورسعيد ووارد أيضا أن تكون بريئة من الوفاة التي حدثت وربطها البعض باللعبة.



وأضاف في مداخلة مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، انه عند تصميم لعبة يتم البحث حول السيكولوجية على مستوى العالم وعمل دراسات حولها وتحليل النتائج والهدف هو المكسب فلو تعارضت المكاسب مع الأخلاقيات فإن الانحياز يكون للمكسب.



وتابع أن الهدف من بعض الألعاب هو جذب الأطفال ومن الممكن ان يكون الهدف زرع عادات أو طباع لدى الأطفال منها العنف مثلا وهذا واضح وهناك بعض الألعاب تؤدي للقتل سواء قتل النفس أو قتل الغير وهناك ألعاب ترسخ مفاهيم خاطئة.



ووجه حجاج نصائح للأمهات بأنه ليس كل لعبة تكون مشهورة أو تريند أن تكون جيدة خاصة لو كانت مجانية وعلى ولي الأمر مراقبة الطفل من خلال التطبيقات مثل فاميلي لينك أو الرقابة الأبوية.