إنجي المقدم تتألق في العرض الخاص لـ"عمار"





ولفتت المقدم، الأنظار بفستان مميز نال إعجاب وثناء الجمهور .



الفيلم المصري "عمار" إخراج محمود كمال، وذلك في عرضه العالمي الأول، ضمن عروض قسم مننتصف الليل.



الفيلم من تأليف أحمد الدهان، وهيثم الدهان، وبطولة شريف سلامة وإيمان العاصي، وتدور أحداثه حول أسرة سيئة الحظ تصل إلى قصر آل غريب، ولكن سرعان ما تتبدد فرحة الزوجين وأبنائهما الثلاثة بمسكنهم الجديد حيث يتحول إلى عالم مرعب.

تألقت الفنانة إنجي المقدم، خلال العرض الخاص لفيلم "عمار" ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي.