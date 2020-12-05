مانشستر يونايتد يعبر عقبة وست هام في الدوري الإنجليزي

السبت 05/ديسمبر/2020 - 11:30 م
بوابة الفجر
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حقق مانشستر يونايتد فوزًا عريضًا على مضيفه وست هام يونايتد بثلاثة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي احتضنه ملعب لندن الأولمبي اليوم السبت، ضمن الجولة 11 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.


دخل الفريق اللندني للاستراحة متقدماً بأفضلية الهدف الذي سجله لاعب الوسط التشيكي توماس سوسيك في الدقيقة 38.

ولكن انتفض "الشياطين الحمر" في الشوط الثاني وردوا بثلاثية بدأت منذ الدقيقة 65 عن طريق النجم الفرنسي بول بوغبا.

لم تكد تمر 3 دقائق من هدف التعادل حتى تقدم الضيوف في النتيجة بتوقيع اللاعب الواعد ميسون غرينوود.

وفي الدقيقة 78 اختتم ماركوس راشفورد ثلاثية اليونايتد.

وبهذا يواصل المان يونايتد مسلسل انتصاراته في البريميير ليغ للمباراة الرابعة على التوالي، ليرفع الفريق رصيده إلى 19 نقطة يقفز بها للمركز الرابع (المربع الذهبي) مؤقتاً، مع تبقي مباراة مؤجلة له أمام بيرنلي.

كما أن الفوز سيساعد الفريق على تخطي خيبة السقوط الأوروبي قبل أيام قليلة على يد باريس سان جيرمان الفرنسي (1-3)، وتأجيل تأهله رسمياً لثمن نهائي "التشامبيونز ليغ".

على الجانب الآخر توقف مسلسل انتصارات الفريق اللندني على مدار الجولات الثلاث الماضية، ليتكبد الفريق خسارته الرابعة هذا الموسم.

وظل رصيد "الهامرز" عند 17 نقطة في المركز السابع مؤقتاً.

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