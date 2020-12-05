بدء فعاليات الحفل الختامي لمسابقة ملكات جمال العالم للسياحة والبيئة بالغردقة

السبت 05/ديسمبر/2020 - 11:28 م
بوابة الفجر
محمد طه
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نطلق مساء اليوم السبت، فى أحد الفنادق الكبري بمدينة الغردقة، الحفل الختامي لمسابقة ملكة جمال العالم للسياحة والبيئة للمراهقات بمدينة الغردقة، والتي تشارك فيها 23 متسابقة من الدولة المصدرة للسياحة لمصر، بهدف تنشيط السياحة.


حضر حفل الختامي للمسابقة عدد كبير من الأجانب بجانب عدد من ممثلي شركات السياحة وكذلك عائلات المتسابقات، ومن المقرر أن تختار نهاية الحفل ملكة جمال العالم للسياحة والبيئة للمراهقات لعام 2020 في نهاية الحفل، حيث واستعرضت المشاركات مهارتهم وأزياء بلادهم خلال الحفل امام لجنة تحكيم مكونة من 4 حكام.

وكانت روجت المشاركات فى مسابقة ملكة جمال العالم للسياحة والبيئة، للسياحة فى مدينة الغردقة منذ انطلاق فاعليات المسابقة فى 25 نوفمبر، حيث تم تنظيم عدة رحلات ترفيهية بالمناطق السياحية الشهيرة بالغردقة للمشاركات ضمن عملية الترويج لمدينة الغردقة سياحيا من خلاله.

وضمن عملية الترويج للسياحة بالغردقة من خلال المشاركات فى المسابقة زيارة متحف آثار الغردقة والتقاط صور مع تمثال ميريت آمون، إله الجمال والتقاط صور تذكارية لهم بداخل المتحف ونشرها هلى صفحاتهن الخاصة.

كذلك قام المشاركات فى مسابقة ملكة جمال العالم للسياحة والبيئة للمراهقات بمدينة الغردقة، برحلة بحرية عبارة عن سنوركلنج ومارسوا رياضة الغوص، على شواطئ احدى الفنادق الكبرى بمنطقة سهل حشيش والذى اقيمت فيه فاعليات حفل جوائز الكاف بالغردقة.

بدء فعاليات الحفل الختامي لمسابقة ملكات جمال العالم للسياحة والبيئة بالغردقة
بدء فعاليات الحفل الختامي لمسابقة ملكات جمال العالم للسياحة والبيئة بالغردقة
بدء فعاليات الحفل الختامي لمسابقة ملكات جمال العالم للسياحة والبيئة بالغردقة
بدء فعاليات الحفل الختامي لمسابقة ملكات جمال العالم للسياحة والبيئة بالغردقة
بدء فعاليات الحفل الختامي لمسابقة ملكات جمال العالم للسياحة والبيئة بالغردقة
بدء فعاليات الحفل الختامي لمسابقة ملكات جمال العالم للسياحة والبيئة بالغردقة
بدء فعاليات الحفل الختامي لمسابقة ملكات جمال العالم للسياحة والبيئة بالغردقة
بدء فعاليات الحفل الختامي لمسابقة ملكات جمال العالم للسياحة والبيئة بالغردقة

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