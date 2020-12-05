عاجل - أول تعليق من تركي آل الشيخ بعد تتويج الأهلي بكأس مصر

هنأ المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية ومالك نادي ألميريا الإسباني النادي الأهلي عقب تتويجه بلقب كأس مصر للمرة السابعة والثلاثين في تاريخه.





وكتب آل الشيخ عبر حسابه بموقع التواصل "فيس بوك" :"اهنيء النادي الاهلي وجماهيره العظيمة بالفوز بكاس مصر .. الحمدلله ".





وتوج الأهلي مساء اليوم السيت بلقب كأس مصر للمرة السابعة والثلاثين في تاريخه بعد الفوز على نظيره طلائع الجيش 3-2 بركلات الترجيح.



