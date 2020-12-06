داليا مصطفي وشريف سلامة يخطفا الأنظار في العرض الخاص لفيلم "عمار"

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 12:03 ص
بوابة الفجر
يارا أحمد
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حرصت الفنانة داليا مصطفي، علي مساندة زوجها شريف سلامة و تواجدت بالعرض الخاص لفيلم "عمار" ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي وخطفت الأنظار بفستانها الابيض.

الفيلم المصري "عمار" إخراج محمود كمال، وذلك في عرضه العالمي الأول، ضمن عروض قسم مننتصف الليل.

الفيلم من تأليف أحمد الدهان، وهيثم الدهان، وبطولة شريف سلامة وإيمان العاصي، وتدور أحداثه حول أسرة سيئة الحظ تصل إلى قصر آل غريب، ولكن سرعان ما تتبدد فرحة الزوجين وأبنائهما الثلاثة بمسكنهم الجديد حيث يتحول إلى عالم مرعب.

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