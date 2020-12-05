رئيس الأهلي يطمئن على طاهر محمد

السبت 05/ديسمبر/2020 - 11:23 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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قام محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي بالاطمئنان على طاهر محمد طاهر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأحمر عقب إصابته في مباراة اليوم أمام طلائع الجيش في نهائي كأس مصر.

وحرص بيبو على الاطمئنان على الوافد الجديد للأهلي في الميركاتو الصيفي بعد إصابته في الرأس بعد اصطدام مع أحمد علاء مداع فريق طلائع الجيش حيث غادر على إثرها ملعب المباراة في الدقيقة 60.

وتوج الأهلي مساء اليوم السيت بلقب كأس مصر للمرة السابعة والثلاثين في تاريخه بعد الفوز على نظيره طلائع الجيش بركلات الترجيح.

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