داليا مصطفى تتعرض لهجوم حاد بعد تقبيلها لزوجها في مهرجان القاهرة السينمائي

السبت 05/ديسمبر/2020 - 11:35 م
بوابة الفجر
هبة أحمد
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أطلت الفنانة داليا مصطفى في فعاليات اليوم الرابع من الدورة 42 من مهرجان القاهرة السينمائي 2020 برفقة زوجها الفنان شريف سلامة.

وظهرت داليا مصطفى وهي مُرتدية فستان كب قصير باللون الأبيض، وتركت شعرها مُنسدلاً، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأسود، ووضعت مكياجًا بالألوان الهادئة فزادها ذلك جمالاً، بينما ارتدى زوجها الفنان شريف سلامة
وهو مُرتدي بدلة باللون الرمادي.

وقامت داليا مصطفى في وجود الحاضرين بتقبيل زوجها، مما عرضها للنقد من قبل متابعيها الذين كتبوا عبر حساباتهم الشخصية:"مش كده يا فنانة امسكي نفسك شوية"، " طيب اصبروا لحد ما تروحوا في البيت".


يذكر أن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 42، يعرض 83 فيلما من 43 دولة، من بينها 20 فيلما في عروضها العالمية والدولية الأولى، بالإضافة إلى 52 فيلما في عرضها الأول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وكرم في حفل الافتتاح بجائزة الهرم الذهبي التقديرية الكاتب المصري الكبير وحيد حامد، والكاتب والمخرج البريطاني كريستوفر هامبتون، كما تم تكريم الفنانة منى زكي بجائزة فاتن حمامة للتميز.

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