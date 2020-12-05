الزمالك يتراجع عن التعاقد مع نجم الأهلي





تراجعت لجنة الكرة بنادي الزمالك عن التعاقد مع أحمد الشيخ لاعب الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي السابق، بعدما كان اللاعب قريباً مو الانضمام بشكل رسمي.





وجاء تراجع اللجنة الثلاثية عن تراجاع التعاقد مع أحمد الشيخ، احتراماً لكيان نادي الزمالك، بسبب ما بدر من اللاعب أثناء تواجده في الأهلي.





وكان أحمد الشيخ قد عقد جلسة مع مسئولي الزمالك وتم الاتفاق على التوقيع لمدة 3 سنوات، ليمتد التعاقد حتى 2023، كما تم الاتفاق على أن يحصل اللاعب على مبلغ 16مليون ونصف مليون جنيه.



