وزير الشباب والرياضة يُهنيء الأهلي بعد التتويج بكأس مصر

السبت 05/ديسمبر/2020 - 11:16 م
بوابة الفجر
أشرف عبد الناصر
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قدّم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة التهنئة للنادي الأهلي وجماهيره بمناسبة التتويج ببطولة كأس مصر للمرة الـ37 في تاريخ القلعة الحمراء.

وتوج الأهلي ببطولة كأس مصر بعد الفوز على طلائع الجيش بركلات الجزاء الترجيحية، بعد انتهاء الوقتي الأصلي والإضافي بهدف لكل فريق.

وحرص وزير الشباب والرياضة على تهنئة الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي عقب انتهاء المباراة، مشيدا بأداء لاعبي المارد الأحمر أمام الجيش.

وتعد هذه البطولة هي الثالثة للأهلي هذا الموسم بعد الفوز ببطولتي الدوري العام، ودوري أبطال أفريقيا التي حسمها الأهلي على حساب الزمالك في المباراة التي أقيمت بينهما 27 نوفمبر الماضي.

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دوري ابطال افريقيا

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