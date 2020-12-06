جمل يقتحم مستشفى أوسيم.. ومحافظة الجيزة تكشف التفاصيل

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 06:37 ص
جمل يقتحم مستشفى أوسيم
جمل يقتحم مستشفى أوسيم
ياسمين مبروك
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شهدت مستشفى أوسيم العام أزمة مثيرة للجدل عقب اقتحام جمل، البوابات الأولى ليدخل غرفة الاستقبال، حيث فتحت الإدارة تحقيقًا عاجلًا لمعاقبة المخالفين.

ويرصد "الفجر"، تفاصيل الأزمة التي شهدتها مستشفى أوسيم العام عقب اقتحام جمل للبوابات الأولى.

اقتحام جمل مستشفى أوسيم 
البداية، حينما تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي فيديو لجمل يتجول بمستشفى أوسيم، حيث حاول العاملون بالمستشفى السيطرة عليه، لخروجه خارج المستشفى.

وعلى الفور، فتحت إدارة المستشفى، تحقيقًا في الأمر لمعرفة حقيقة ما حدث، وستتم مراجعة الكاميرات، وتوقيع العقوبة على المخالفين.

ويظهر الفيديو سخرية عدد من الموظفين من اقتحام الجمل للمستشفى فيما يقوم آخرون بتصويره بالهواتف المحمولة.

هربان من السلخانة
وكشفت محافظة الجيزة، حقيقة الفيديو المتداول لتجول "جمل" بمستشفى أوسيم، التابعة لمركز ومدينة أوسيم، لافتة أن "الجمل" كان يقوده أحد الأهالي في طريقه للسلخانة القريبة من المستشفى، ولكنه فر من صاحبه ودخل المستشفى، وتمت السيطرة عليه وإعادته مرة أخرى.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تداولوا فيديو يظهر تواجد جمل يتجول داخل أركان أحد المستشفيات بمنطقة أوسيم بمحافظة الجيزة، حيث حاول العاملون بالمستشفى السيطرة على الجمل وإخراجه من المستشفى.

وأظهر الفيديو، جملا يتجول داخل أحد ممرات المستشفى وبجواره مجموعة من العاملين وهم يحاولون إخراجه من المكان، فيما صور آخرون الواقعة.

وعاقب مدير المستشفى، المسئولين عن تصوير فيديو "جمل يقتحم مستشفى أوسيم" الذي انتشر على موقع التواصل الاجتماعي صباح اليوم السبت.

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