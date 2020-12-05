والد سماح: كان مشهد تمثيلي.. وأنا أسف وحقكم عليا

ووجه مصطفى محمود، صاحب فيديو التشهير بفتاة كفر الشيخ، والمعروف إعلاميا بـ "سماح بنت شهاب"، اعتذاره لكل من استاء من الفيديو، قائلا: "أنا أسف، ومكنش قصدي، واتفهمت غلط"، مشيرا إلى أنه كان يهدف أن يوصل رسالة بخطورة ارتباط ارتباط الفتيات والشباب بشكل غير رسمي.



وقال "محمود"، خلال لقاء خاص عبر "سكايب" برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إن الفيديو كان "تمثيل"، ولم يكن يقصد منه الإساءة لأي فتاة، معلقا: "أنا بحب التمثيل وبعمل فيديوهات، لافتا إلى أنه استمد فكرة الفيديو من الواقع خاصة وأن محافظة كفر الشيخ تشهد حوادث شبيه لما ظهر في الفيديو، كاشفا أن الفيديو الذي انتشر كان له جزء تاني يوضح فيه فكرته ويكشف أن المشهد تمثيلي، ولكن الفيديو الأول هو الذي انتشر.



وأكد أنه لم يكن يتخيل انتشار الفيديو بهذا الشكل، حيث أن صفحته عليها 1000 متابع فقط، مضيفا: "مش عارف أفتح صفحتي بيقولوا الحكومة بدور عليا".



وأضاف، "مفيش بنت اسمها سماح في الشارع كله، وعم شهاب معندهوش بنات.. وكنت هقول حنان وطلعت مني سماح".



قال شهاب المعروف إعلاميًا بـ"والد سماح" في مقطع الفيديو الذي انتشر مؤخرًا على مواقع التواصل الاجتماعي "أنا أسف وحقكم عليا، ده كان مشهد تمثيلي ومكنتش حقيقي".وأضاف "شهاب" في تصريحات خاصة ببرنامج "التاسعة" المذاع على "القناة الأولى المصرية": "كان مشهد تمثيلي وتهريج ومصطفى حب أنه يعمل حاجة زي كده وكلنا ساعدناه".