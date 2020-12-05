محمد بن راشد : الأمارات ستختتم عام 2020 بحدث عالمي

السبت 05/ديسمبر/2020 - 11:02 م
بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي
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قال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، على صفحته الرسمية بموقع "تويتر"، إن معرض جيتكس سيكون أهم حدث تقني عالمي واقعي في 2020 والإمارات ستكون أسرع دولة في التعافي عالمياً.

وأضاف بن راشد أن الدولة أثبتت قدرتها على التأقلم و ستختتم عام 2020 بحدث عالمي وتبدأ عام 2021 بسلسلة من المشاريع والمبادرات الكبرى.

وأضاف " 2021 عامنا الخمسين ويوبيلنا الذهبي وسيكون مختلفاً عن جميع الأعوام بإذن الله".

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