ماهر عزام: ملوحة المياه أكثر التحديات التي تواجه مزارعي الزيتون بالأراضى الجديدة (فيديو)

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قال ماهر عزام خبير زراعة الزيتون إن أسعار تقنين الأراضى تحتاج إلي إعادة نظر، خاصة بعد أن أصبحت عقبة كبيرة أمام الشباب والصغار المستثمرين في زراعة محاصيل الزيتون، بعد أن وصل سعر الفدان فى الأراضي التى ليس بها مقنن مائى لـ 170 ألف جنيه.



وأضاف عزام للإعلامي محمد غانم عبر فقرات برنامجه " الجدعان" على فضائية القاهرة والناس 2، أن ملوحة المياه في المناطق الجديدة خاصة بأراضي الفيوم من أكثر العقبات التى تواجه التوسع فى الاستثمار الزراعى، مشيرا أن أن هناك تجارب ناجحة علي رأسها زراعة 300 فدان بأشهر أنواع أشجار الزيتون المخصصة لإنتاج الزيوت فائقة الجودة بالمنطقة.



