إنشاء مترو "الرماية - الأهرام".. خريطة التحويلات المرورية لمدة 5 سنوات

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 05:59 ص
أرشيفية
أرشيفية
ياسمين مبروك
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في ضوء توجيهات القيادة السياسية بسرعة تنفيذ مشروع الخط الرابع لمترو الأنفاق "ميدان الرماية - الأهرام"، تجرى تحويلات مرورية لمدة خمس سنوات.

ويرصد "الفجر"، خريطة التحويلات المرورية لمدة خمس سنوات لإنشاء مترو "الرماية - الأهرام".

مترو "ميدان الرماية - الأهرام"
يبدأ اتحاد الشركات الوطنية المسند إليها أعمال المشروع، في استلام مواقع أعمال محطات "ميدان الرماية - الأهرام" للبدء في الأعمال الإنشائية لتلك المحطات بالمرحلة الأولى للمشروع.

محيط ميدان الرماية 
قررت محافظة الجيزة، إجراء غلق جزئي لطريق النصر للقادم من طريق القاهرة إسكندرية الصحراوي بمحيط ميدان الرماية في المنطقة المواجهة لفندق الميريديان ومطاعم فلفة بعد استقطاع ما يقرب من 23 متر من نهر الطريق بطول 240م وترك عدد2 حارة مروريه، حيث سيتم تجهيز التحويلة المرورية اللازمة لتيسير الحركة المرورية بالتنسيق مع الإدارة العامة لمرور الجيزة، عبر تحويل حركه المركبات القادمة من طريق القاهرة إسكندرية الصحراوي وترغب في السير اتجاه طريق النصر بالسير يمينًا اتجاه طريق الفيوم الجديد ثم الدوران والعودة من فتحة الدوران المواجهة لمنطقه حدائق الاهرام ثم استكمال السير بطريق الفيوم اتجاه ميدان الرماية وطريق النصر.

شارع الأهرام
كما سيتم إجراء غلق كلي للاتجاه الأيمن لشارع الأهرام بداية من تقاطعه مع ميدان النصر حتى ما قبل تقاطعه مع محور المنصورية بما يقرب من 50 متر بطول 404 متر، وسيتم ترك عدد 3 حارات مرورية بالجانب الأيسر من شارع الأهرام في المنطقة المواجهة لموقع الأعمال لحركة سير المركبات القادمة من ميدان النصر، لتخدم حركة سير المركبات التي ترغب بالسير اتجاه شارع الأهرام.

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