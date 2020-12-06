إنشاء مترو "الرماية - الأهرام".. خريطة التحويلات المرورية لمدة 5 سنوات

في ضوء توجيهات القيادة السياسية بسرعة تنفيذ مشروع الخط الرابع لمترو الأنفاق "ميدان الرماية - الأهرام"، تجرى تحويلات مرورية لمدة خمس سنوات.





ويرصد " الفجر "، خريطة التحويلات المرورية لمدة خمس سنوات لإنشاء مترو "الرماية - الأهرام".





مترو "ميدان الرماية - الأهرام"

يبدأ اتحاد الشركات الوطنية المسند إليها أعمال المشروع، في استلام مواقع أعمال محطات "ميدان الرماية - الأهرام" للبدء في الأعمال الإنشائية لتلك المحطات بالمرحلة الأولى للمشروع.





محيط ميدان الرماية

قررت محافظة الجيزة، إجراء غلق جزئي لطريق النصر للقادم من طريق القاهرة إسكندرية الصحراوي بمحيط ميدان الرماية في المنطقة المواجهة لفندق الميريديان ومطاعم فلفة بعد استقطاع ما يقرب من 23 متر من نهر الطريق بطول 240م وترك عدد2 حارة مروريه، حيث سيتم تجهيز التحويلة المرورية اللازمة لتيسير الحركة المرورية بالتنسيق مع الإدارة العامة لمرور الجيزة، عبر تحويل حركه المركبات القادمة من طريق القاهرة إسكندرية الصحراوي وترغب في السير اتجاه طريق النصر بالسير يمينًا اتجاه طريق الفيوم الجديد ثم الدوران والعودة من فتحة الدوران المواجهة لمنطقه حدائق الاهرام ثم استكمال السير بطريق الفيوم اتجاه ميدان الرماية وطريق النصر.





شارع الأهرام