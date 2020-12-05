نيمار يحدد شرطه لتجديد عقده مع باريس سان جيرمان

السبت 05/ديسمبر/2020 - 10:30 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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ذكرت وسائل إعلام إسبانية أن البرازيلي نيمار جونيور حدد شرطه من أجل تجديد عقده مع باريس سان جيرمان الفرنسي علمًا بأن عقده ينتهي في 2022.

وأفادت شبكة DeportesCuatro الإسبانية بأن نيمار اشترط على إدارة النادي الباريسي التعاقد مع الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم وقائد برشلونة الإسباني من أجل تجديد عقده.

وألمحت الشبكة الإسبانية أن نيمار الجدل أثار الجدل حول مستقبل ميسي الذي ينتهي عقده الصيف المقبل، حيث قال في تصريحات نقلتها الشبكة الإسبانية:" أكثر ما أريده هو اللعب مع ميسي مرة أخرى، ما زلت أستمتع بما يفعله داخل أرض الملعب ".

وعن أي مركز يرغب وضع ميسي فيه، اختتم نيمار تصريحاته ضاحكاً:"في أي مركز يريده حتى في مركزي، ليس لدي مشكلة، ما أريده فقط هو اللعب معه وسنحاول فعل ذلك الموسم المقبل".

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