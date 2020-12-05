عاجل.. إيناس عز الدين تكشف حقيقة إصابتها بكورونا

السبت 05/ديسمبر/2020 - 10:29 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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أعلنت الفنانة إيناس عز الدين، عن عدم إصابتها بفيروس كورونا وذلك عقب انتشار أنباء عن إصابتها.


وكتب "عز الدين" قائله: "أشكركم من كل قلبي على رسائلكم ومكالماتكم أنا بخير شوية برد بس الحمد لله".


وصرحت إيناس عز الدين أنها أجرت تحليل فيروس كورونا وظهرت سلبية نتائجه.


يذكر أن الفنانة إيناس عز الدين تفاجأت بحفلة عيد ميلادها أثناء وجودها بإحدى السهرات الفنية التي يقيمها المنتج أحمد أيوب صاحب شركة ميليونز للإنتاج الفني.

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