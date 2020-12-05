نائب المحافظ يؤدي واجب العزاء في وفاة النائب فوزي فتي عن دائرة أجا

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أناب الدكتور ايمن مختار محافظ الدقهلية هيثم الشيخ نائب المحافظ مساء اليوم السبت لاداء واجب العزاء في وفاة النائب البرلماني فوزي فتي عضو مجلس النواب عن دائرة اجا بمحافظة الدقهلية،وذلك بمسقط راسه بقرية ميت أبو الحسين.



داعيا المولي عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وان يدخله فسيح جناته وان يلهم الله سبحانه وتعالي اسرته وذويه الصبر والسلوان.



ونقل نائب المحافظ لاسرة الفقيد الكريم خالص تعازي الدكتور ايمن مختار محافظ الدقهلية والذي كان حريصا علي حضوره واجب العزاء لولا ارتباط طارئ حال دون ذلك.



كما حضر واجب العزاء رحاب المزين رئيس مركز ومدينة اجا.