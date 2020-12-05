نائب المحافظ يؤدي واجب العزاء في وفاة النائب فوزي فتي عن دائرة أجا

السبت 05/ديسمبر/2020 - 10:15 م
بوابة الفجر
محمد كشك
Advertisements
أناب الدكتور ايمن مختار محافظ الدقهلية هيثم الشيخ نائب المحافظ مساء اليوم السبت لاداء واجب العزاء في وفاة النائب البرلماني فوزي فتي عضو مجلس النواب عن دائرة اجا بمحافظة الدقهلية،وذلك بمسقط راسه بقرية ميت أبو الحسين.

داعيا المولي عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وان يدخله فسيح جناته وان يلهم الله سبحانه وتعالي اسرته وذويه الصبر والسلوان.

ونقل نائب المحافظ لاسرة الفقيد الكريم خالص تعازي الدكتور ايمن مختار محافظ الدقهلية والذي كان حريصا علي حضوره واجب العزاء لولا ارتباط طارئ حال دون ذلك.

كما حضر واجب العزاء رحاب المزين رئيس مركز ومدينة اجا.
نائب المحافظ يؤدي واجب العزاء في وفاة النائب فوزي فتي عن دائرة أجا
نائب المحافظ يؤدي واجب العزاء في وفاة النائب فوزي فتي عن دائرة أجا
نائب المحافظ يؤدي واجب العزاء في وفاة النائب فوزي فتي عن دائرة أجا
نائب المحافظ يؤدي واجب العزاء في وفاة النائب فوزي فتي عن دائرة أجا
نائب المحافظ يؤدي واجب العزاء في وفاة النائب فوزي فتي عن دائرة أجا
نائب المحافظ يؤدي واجب العزاء في وفاة النائب فوزي فتي عن دائرة أجا
نائب المحافظ يؤدي واجب العزاء في وفاة النائب فوزي فتي عن دائرة أجا
نائب المحافظ يؤدي واجب العزاء في وفاة النائب فوزي فتي عن دائرة أجا
نائب المحافظ يؤدي واجب العزاء في وفاة النائب فوزي فتي عن دائرة أجا
نائب المحافظ يؤدي واجب العزاء في وفاة النائب فوزي فتي عن دائرة أجا

أخبار تهمك

عاجل.. خطوة واحدة تفصل الزمالك عن صفقة الموسم

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الزمالك يحصل على توقيع نجم الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل - نجم الأهلي يوقع للزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يطلب ضم 3 لاعبين من بيراميدز.. طالع الأسماء

منذ حوالي 4 ساعات

خاص| رفض عودة أحمد جمال لقناة الزمالك.. واقتراح بشأن تواجد إبراهيم عبد الجواد

منذ حوالي 9 ساعات

القبض على "سيد السويركي" مالك محلات "التوحيد والنور"

منذ حوالي 4 ساعات

خاص.. تفاصيل عقد الزمالك مع نجم الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. سامح عاشور لـ"الفجر": "السويركي" سيمثل للتحقيق أمام نيابة أمن الدولة العليا

منذ حوالي 4 ساعات

"الأعلى للإعلام" يقرر إيقاف أسامة كمال أسبوعين وغرامة للمحور 100 ألف جنيه

منذ حوالي 7 ساعات

الزمالك يتراجع عن التعاقد مع مدافع منتخب مصر

منذ ساعة و 14 دقيقة

تعرف على تشكيل برشلونة الرسمي لمواجهة قادش في الدوري الإسباني

منذ أقل من ساعتين

تعرف علي التهم المنسوبة لرجب السويركي صاحب محلات التوحيد والنور

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - مفاجآت في تشكيل الأهلي لمواجهة طلائع الجيش بنهائي كأس مصر

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. وقف برنامج "صبايا الخير" وريهام سعيد من جديد تعرف علي التفاصيل!

منذ حوالي 7 ساعات

تعرف على تشكيل الزمالك بعد التعاقد مع المثلوثي ورونالدينيو

منذ 36 دقيقة

بعد رحيل كاسونجو وحسن.. ثنائي جديد يقترب من الرحيل عن الزمالك

منذ ساعة و نصف

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:23 م

القبض على "سيد السويركي" مالك محلات "التوحيد والنور"

عاجل.. خطوة واحدة تفصل الزمالك عن صفقة الموسم

03:32 م

عاجل.. وقف برنامج "صبايا الخير" وريهام سعيد من جديد تعرف علي التفاصيل!

03:09 م

الزمالك يطلب ضم 3 لاعبين من بيراميدز.. طالع الأسماء

07:02 م

تعرف على تشكيل برشلونة الرسمي لمواجهة قادش في الدوري الإسباني

08:51 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (7) | من حاول اغتيال عبد الناصر؟

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: هى دى مصر يا فنان!

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: حكايات أوباما مع رؤساء وقادة العالم