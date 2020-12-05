بعد تعادل "كأس مصر".. عمرو أديب: "عدالة السماء هبطت على ستاد برج العرب"

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عقب الإعلامي عمرو أديب، على انتهاء الوقت الأصلي لنهائي كأس مصر بين الأهلي وطلائع الجيش بهدف لكل فريق، قائلا:، "عدالة السماء هبطت على ستاد برج العرب.. لو الأهلي كان كسب الماتش هيكون مكسب غير مستحق"، متسائلا: "هو ليه الفار مبيحبش غير الأهلي".



وأضاف "أديب"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، "الموضوع مسألة وقت مين هيجب الجون في الدقيقة 99.. كلهم الله يبارك لهم، إحنا مستنيين كابتن موسيماني يقولهم يلا الضربة القاضية"، مشيدا بأداء فريق طلائع الجيش، قائلا: "أداء بطولي".



ويسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لتدعيم صفوف القلعة البيضاء من أجل المنافسة على جميع الألقاب المُمكنة خلال الموسم القادم بعد الإخفاق في الحصول على لقب دوري أبطال أفريقيا والخروج من كأس مصر على يد طلائع الجيش.



وكانت بعض المصادر الصحفية أكدت إقتراب نادي الزمالك من الحصول على خدمات محمد عبد العاطي لاعب نادي وادي دجلة وذلك على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.



ويتبقى خطوة واحدة قبل الإعلان عن الصفقة بشكل رسمي حيث جار الإتفاق على المقابل المادي بالإضافة إلى عدد اللاعبين الذين سيدخلون في الصفقة.



