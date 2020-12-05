اتصالات مكثفة من روسيا لتطبيق وقف إطلاق النار بـ " قره باغ"

السبت 05/ديسمبر/2020 - 10:06 م
بوابة الفجر
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 أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم السبت، أن وزير الخارجية، سيرجي لافروف، يجري سلسلة اتصالات مكثفة في إطار تطبيق وقف إطلاق النار في منطقة قره باغ.

 

وقالت الخارجية الروسية إن لافروف أجرى اتصالًا هاتفيًا مع نظيره الأذربيجاني، جيهون بيراموف، وبحثا خلاله تطبيق بنود الإعلان الثلاثي الصادر في التاسع من نوفمبر عن الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأذربيجاني إلهام علييف ورئيس الحكومة الأرمنية نيكول باشينيان بشأن وقف الأعمال القتالية في المنطقة المتنازع عليها، وفقًا لقناة "روسيا اليوم".

 

وتناولت هذه المشاورات خاصة مسائل تعامل طرفي النزاع مع قوات حفظ السلام الروسية التي نشرت في المنطقة للإشراف على سريان الهدنة بموجب الاتفاق الثلاثي.

 

كما بحث الوزيران "مسائل ملحة متعلقة بالتعاون الدولي وقضايا منفصلة على الأجندة الدولية".

 

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