تعرف على تشكيل الزمالك بعد التعاقد مع المثلوثي ورونالدينيو

السبت 05/ديسمبر/2020 - 10:04 م
بوابة الفجر
علي خلاف
Advertisements

حسم مسؤولو الزمالك عدد من الصفقات المميزة لفترة الانتقالات الصيفية الجارية، لتدعيم صفوف الفريق الكروي الأول بالنادي الأبيض في الموسم الجديد.

تشكيل الزمالك بعد التعاقد مع أمير عادل وحمزة المثلوثي

وكان مسؤولو الزمالك قد أعلنوا بشكل رسمي التعاقد مع الدولي التونسي حمزة المثلوثي لاعب الصفاقسي لقيادة الجبهة اليمنى، بالإضافة إلى أمير عادل الشهير لـ "رونالدينيو" في صفقة انتقال حر، لشغل مركز 10 داخل قائمة الأبيض للموسم الجديد.

ويستعرض موقع الفجر الرياضي لمتابعيه الكرام فيما يلي تشكيل الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك في ظل تواجد حمزة المثلوثي وأمير عادل، وإليكم التفاصيل:- 

حراسة المرمى:- محمد أبو جبل

خط الدفاع:- حمزة المثلوثي - محمود علاء - محمود حمدي الونش - عبد الله جمعة 

خط الوسط:- فرجاني ساسي - طارق حامد 

خط الوسط الهجومي:- أشرف بن شرقي - أمير عادل - أحمد السيد زيزو 

مهاجم صريح:- مصطفى محمد.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

تشكيل الزمالك الفجر الأهلي أمير عادل أخبار الزمالك

أخبار تهمك

الزمالك يكشف حقيقة إصابة نجمه بالرباط الصليبي

منذ أقل من ساعتين

تعرف على تشكيل برشلونة الرسمي لمواجهة قادش في الدوري الإسباني

منذ ساعة و 27 دقيقة

عاجل.. سامح عاشور لـ"الفجر": "السويركي" سيمثل للتحقيق أمام نيابة أمن الدولة العليا

منذ حوالي 3 ساعات

بعد رحيل كاسونجو وحسن.. ثنائي جديد يقترب من الرحيل عن الزمالك

منذ ساعة و 13 دقيقة

خاص| رفض عودة أحمد جمال لقناة الزمالك.. واقتراح بشأن تواجد إبراهيم عبد الجواد

منذ حوالي 9 ساعات

خاص.. تفاصيل عقد الزمالك مع نجم الأهلي

منذ ساعتين و 46 دقيقة

القبض على "سيد السويركي" مالك محلات "التوحيد والنور"

منذ حوالي 4 ساعات

تعرف علي التهم المنسوبة لرجب السويركي صاحب محلات التوحيد والنور

منذ ساعتين و 40 دقيقة

"الأعلى للإعلام" يقرر إيقاف أسامة كمال أسبوعين وغرامة للمحور 100 ألف جنيه

منذ حوالي 7 ساعات

الزمالك يتراجع عن التعاقد مع مدافع منتخب مصر

منذ أقل من ساعة

عاجل.. وقف برنامج "صبايا الخير" وريهام سعيد من جديد تعرف علي التفاصيل!

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - مفاجآت في تشكيل الأهلي لمواجهة طلائع الجيش بنهائي كأس مصر

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - نجم الأهلي يوقع للزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يطلب ضم 3 لاعبين من بيراميدز.. طالع الأسماء

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. خطوة واحدة تفصل الزمالك عن صفقة الموسم

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الزمالك يحصل على توقيع نجم الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

موضوعات متعلقة

حمزة المثلوثي بطل التريند اليوم.. تفاصيل صفقة الزمالك للاستحواذ نجم الصفاقسي

كيف سيكون تشكيل الزمالك في وجود حمزة المثلوثي؟

فريق لا يُقهر.. تعرف على تشكيل الزمالك في وجود الساحر والأنيق

بعد ضم دونجا.. تشكيل ناري للزمالك في الموسم الجديد

بوجود بابل والمثلوثي وبكري.. تشكيل ناري للزمالك في الموسم المقبل

في غياب أوباما.. تعرف على تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة الرجاء المغربي

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:23 م

القبض على "سيد السويركي" مالك محلات "التوحيد والنور"

عاجل.. خطوة واحدة تفصل الزمالك عن صفقة الموسم

03:32 م

عاجل.. وقف برنامج "صبايا الخير" وريهام سعيد من جديد تعرف علي التفاصيل!

03:09 م

تعرف على تشكيل برشلونة الرسمي لمواجهة قادش في الدوري الإسباني

08:51 م

الزمالك يطلب ضم 3 لاعبين من بيراميدز.. طالع الأسماء

07:02 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (7) | من حاول اغتيال عبد الناصر؟

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: هى دى مصر يا فنان!

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: حكايات أوباما مع رؤساء وقادة العالم