محمود حافظ: أتمنى الشهادة في سبيل خدمة البلد

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قال الفنان محمود حافظ، إنه لم يتردد لحظة في المشاركة بمسرحية "الوصية"، مشيرا إلى أنه يتمنى العمل مع المخرج خالد جلال، ومسرحية "الوصية" كانت فرصة جيدة لإراز تضحيات الشهداء في الدفاع عن أمن الوطن.



وأضاف، خلال لقائه برنامج "آخر النهار" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "النهار"، أنه قبل الدور بدون قراءة الورق، منوها أنه كان حريص أن يراه الجمهور على خشبة المسرح، مع كبار الفنانين، وتحت إخراج خالد جلال.



ولفت "كل يوم أبكي منذ العرض المسرحي الوصية، وأغلب الفنانين المشاركين في الوصية يبكون دائما في مشهد التقاء الأب وابنه في غرفة العمليات".



وأشار "حافظ"، إلى أنه حصل على إعفاء من الخدمة العسكرية، وحزن بشكل كبير لعدم دخوله الجيش، متابعا: "اتمنى الشهادة وانا بعمل حاجة مهمة في سبيل بلدي، ويا بخت رجال الجيش والشرطة، رجالة بجد، ولو حد فيكم استشهد يا بخته عند ربنا".